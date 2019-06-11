На Украине не нашли, чем заменить российские детали танка БМ «Оплот»

В этом году Министерство обороны Украины не заключало контракты на создание танков БМ «Оплот». Часть деталей у машины российского производства. Пока аналогов, чтобы заменить составляющие, не нашли. Об этом сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на ведомство.

«Причиной указанного явилось поступление информации от государственного концерна "Укроборонпром" о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сейчас проводят исследования, чтобы найти замену российским деталям. Такое техзадание поступило Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова.