Пожар на танкере в порту Махачкалы полностью потушен

Пожар на танкере в морском порту Махачкалы полностью потушили. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание на судне произошло в результате взрыва. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибли три человека, их тела уже найдены, еще трое членов экипажа госпитализированы с ожогами. Состояние пострадавших оценивается, как тяжелое.

По предварительной версии, причиной ЧП стала детонация газовоздушной смеси в машинном отделении танкера в момент перекачки нефтепродуктов. Судно перевозило шесть тысяч тонн топлива, однако угрозы разлива в акватории порта нет, жителям города ничто не угрожает.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Сейчас на месте работают следователи и спасатели.