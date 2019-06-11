Что съесть, чтобы загореть: названы продукты для эффективных солнечных ванн

Диетологи рассказали о том, как правильно питаться, чтобы получить летом красивый и безопасный загар.

По словам врачей, в первую очередь нельзя употреблять продукты, которые обладают фотосенсибилизирующим свойством и повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. В первую очередь, к ним относится инжир.

«Фотосенсибилизирующие свойства инжира были впервые обнаружены во время сборов урожая. Среди работников, которые непосредственно контактировали с листьями, пробовали плоды, обнаружилось высокое количество солнечных ожогов кожи», - цитирует aif.ru кандидата медицинских наук Юлию Чехонину.

Эти вещества также содержатся в цитрусовых. Морковь тоже может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету из-за того, что в ее составе есть каротиноиды, которые способны накапливаться в коже. Но, как говорят врачи, чтобы проявились вредные свойства продуктов, их нужно употреблять в большом количестве. Маленькие порции на здоровье не повлияют.

По советам врачей, курортникам, чтобы защитить кожу от избыточного ультрафиолета необходимо употреблять в пищу продукты, которые богаты жирными кислотами - омега-3 и омега-6. К ним относятся семечки, орех, рыба, растительные масла. Все эти продукты усилят защитные свойства кожи, однако употреблять их нужно в разумных пределах.

Медики рекомендуют соблюдать правила нахождения на открытом солнце. В южных странах лучше избегать нахождения под солнцем с 11 до 16 часов.