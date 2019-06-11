Названа предварительная причина смерти участника шоу «Голос»

Участник популярного музыкального шоу «Голос» умер от сердечного приступа. Об этом говорится в Instagram певца. Предположительно, на его состояние могли повлиять жара и переутомление от длительных перелетов во время гастролей. В Сети отмечают, что музыкант был здоров.

© alexeysafiulin Instagram

Ранее СМИ со ссылкой на родственников стали сообщать, что музыкант утонул в ванной.

Исполнителю было 44 года. Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня.

© alexeysafiulin Instagram

Сафиулин обрел популярность после участия в шоу «Голос». Его наставницей на проекте была Пелагея.

Артист на протяжении нескольких лет служил в Мариинском театре. Кроме того, Алексей Сафиулин проявил себя и в кинематографе. Он написал саундтрек к фильму «ДухLess» Сергея Минаева. Также он озвучивал героев в фильме «Зачарованная», мультфильме «Вверх» и сериале «Ханна Монтана».