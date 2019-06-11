Бывший лидер раскольников Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Раскольник и бывший глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ.

По его словам, содержание томоса священнослужитель узнал лишь после объединения. Однако отказаться от томоса стало невозможно.

«Нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - передает слова Филарета «Громадское ТВ».

По словам лидера раскольников, три пункта в томосе «отбирают права» автокефальной церкви и делают УПЦ зависимой от Константинопольского патриархата.

Ранее Филарет Денисенко допустил раскол в так называемой «новой церкви» Украины.