Капризы природы: мощный ливень почти разрушил три моста в ЕАО

Сразу три моста оказались повреждены в результате циклона и ливневых дождей в Облучье на территории ЕАО, из которых два - автомобильные. Об этом сообщает газета «Набат».

В результате непогоды оказалось парализовано транспортное сообщение, а немало жителей - отрезаны от центра города.

Как видно на кадрах, опубликованных в Instagram, мощный поток буквально снес опоры мостов, приведя их тем самым в негодность. Один из поврежденных мостов - через реку Хинган, которая разлилась после дождей и сильно его деформировала. Движение по мосту оказалось парализовано.

Из-за угрозы населению в Облучье был введен режим ЧС. В настоящее время движение по мостам перекрыто, а все службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности.