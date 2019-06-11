Шесть человек погибли при пожаре в одесской психбольнице

По меньшей мере шесть человек стали жертвами возгорания в здании областной психбольницы в Одессе, пишет местное издание «Думская».

Пожар площадью 500 квадратных метров произошел у выхода из одноэтажного корпуса больницы с деревянной крышей. Из здания было эвакуировано 15 человек. Однако, как утверждают местные СМИ, в больнице могло находиться 57 человек.

По данным издания, тела четырех человек были обнаружены на месте пожара, еще два человека скончались в больнице. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Среди погибших оказалась медсестра. Сообщается и о пяти пострадавших.

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По данным местных экстренных служб, возгорание было ликвидировано около 23.30 в понедельник, 10 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру выяснить обстоятельства, из-за которых случился пожар в одесской психбольнице.

«Возгорание было ликвидировано, но уже шестеро погибших. Поручил премьер-министру Гройсману немедленно приступить к расследованию данного происшествия», - сказано в сообщении Зеленского в Twitter.

Как отметили в ГСЧС Украины, в больнице не сработала пожарная сигнализация, так как систему пару дней назад приняли на баланс.