Совфед одобрил закон об усилении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об усилении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Исходя из законопроекта, будут внесены изменения в 264-ю статью УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Отмечается, что если авария привела к причинению тяжкого вреда здоровью, то наказанием будет от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех); если в аварии погиб человек – от пяти до 12 лет колонии (сейчас от двух до семи); если в ДТП скончались двое и более человек, то наказание усилится до срока от восьми до 15 лет (сейчас от четырех до девяти).

Наказания за аналогичные преступления в пьяном виде на железнодорожном, водном и воздушном транспорте также предлагается ужесточить. Для этого необходимо внести поправки в 263-ю статью Уголовного кодекса.

Помимо этого, выдвинуто предложение дополнить четвертую и 15-ю статьи УК РФ, добавив к группе тяжких неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание не больше 15 лет лишения свободы.