Археологи обнаружили в гробнице майя ужасающие черепа

При раскопках могилы древнего воина в Белизе археологи нашли два трофейных черепа, их изучение может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя. Своими размышлениями об открытии на сайте Phys.org поделился один из ученых Габриэль Вробель.

Находку сделали в городе майя Пакбитуне на территории государства Белиза. Археологи исследовали захоронение воина возрастом свыше 1000 лет и неожиданно обнаружили в гробнице жуткие артефакты - два украшенных человеческих черепа. Как заявили ученые, они были предназначены для ношения на шее.

По всей вероятности, это были символы военной мощи майя: военные трофеи, которые изготовлены из отрубленных голов врагов. Ученые заявили, что найденные артефакты похожи на изображения трофейных черепов, которые помещались на керамику и камни.

© Patricia A. McAnany, Christophe Helmke, Jesse Pruitt, CC BY-ND, phys.org

В пользу этой версии говорят и сделанные в костях отверстия. Возможно, через них продевали кожаные ремни. Отмечается, что тыльная сторона черепов срезана, видимо, для того, чтобы удобнее было носить трофеи на груди.

На одной из челюстей ученые нашли ранее неизвестный символ майя. Эксперт Кристоф Хелмке, который специализируется на изучении цивилизации майя, определил его как первый известный науке термин, обозначающий «трофейный череп».

Ученый Габриэль Вробель считает, что данная находка может помочь раскрыть тайну краха некогда мощной цивилизации. Мнения о причинах этого нет. Ранее исследователи обвиняли в крахе майя политические потрясения и засуху.

Исследование показывает, что возможной причиной краха цивилизации был гражданский конфликт. Северные города-государства набирали мощь и вели успешные войны против южных городов, которые приходили в упадок.

Спустя какое-то время центр политической жизни майя переместился на север, в Юкатан, это и привело к краху. На это указывает факт, что изображения с воинами, которые носят трофейные черепа, встречались в северных городах. Северяне не скрывали военных настроений, а наоборот делали на них акцент.