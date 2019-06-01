Разбитые крыши и сломанные деревья: мощный ураган обрушился на Новокузнецк
Стихия обрушилась на Кузбасс 30 мая. Ветер вырывал с корнем деревья, и они падали на припаркованные автомобили.
© Видео: novosti_nvkz, pressanvkz, Instagram, ВашГород.ру, YouTube © Фото: skuznetsov_nk Instagram
Жители Новокузнецка выкладывают в социальных сетях фото и видео последствий мощного урагана, пронесшегося по городу. Стихия обрушилась на Кузбасс 30 мая, порывы ветра достигали 26 метров в секунду.
На многочисленных кадрах видны поваленные деревья, разбросанные баки, всюду летят камни, стекла, мусор, листва, перемешанная с пылю. Стихия повредила балконы, крыши домов, ломала рекламные конструкции.
Ветер рвал провода, оставляя горожан без света. В Центральном, Орджоникидзевском и Куйбышевском районах города местные жители жаловались на перебои в электроснабжении.