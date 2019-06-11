Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил весь российский народ с наступающим праздником - Днем России, который будет отмечаться 12 июня. Заявление Помпео распространил Госдепартамент США.

Помпео отметил, что свои поздравления он выражает от лица президента страны Дональда Трампа, а также американского народа. Госсекретарь подсчитал, что Россия отмечает почти три десятилетия с начала конституционных реформ.

«Соединенные Штаты уважают продолжающиеся устремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона», - добавил госсекретарь.

Национальный праздник РФ - День России - отмечается 12 июня. Он был утвержден указом президента РФ в 1994 году. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.