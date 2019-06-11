Зеленский ушел с заседания Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда в Киеве, где рассматривается роспуск Верховной рады.

«Наша юридическая позиция неоспорима и совершенна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский. Я сейчас ему передаю слово, а сам, с вашего позволения, покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие влияло на судей, и решение было принято под давлением», - цитирует Зеленского «Интерфакс Украина».

По его мнению, украинцы приветствуют решение о роспуске Рады, а те, кто оспаривает это, в основном хотят подольше задержаться «в своих креслах», а также не хотят терять неприкосновенность и возможность обогащения.

Зеленский добавил, что указ о роспуске Верховной рады не противоречит законодательству, и выразил надежду, что суд примет решение, за которое «не будет стыдно и перед своим народом, и перед своими детьми, и перед всеми украинцами».