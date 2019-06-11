Тонны асфальта рухнули вниз: обрушение дороги в Китае попало на видео

В китайском городе Наньнине в провинции Гуанси рухнула автомобильная дорога.

ЧП попало на видео. На кадрах видно, как буквально за несколько секунд от проезжей части не остается и следа, а тонны асфальта песка и земли летят вниз на строительную площадку.

Как сообщает китайский портал People, дорога буквально «сползла» вниз из-за сложных геологических условий в регионе.

В момент обрушения транспортных средств на проезжей части, к счастью, не было. По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадавших нет.