Сын: папа не помнит, что он - Бари Алибасов
У Алибасова сохраняется риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Бари Алибасова
Продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram сын Алибасова.
«Папа нифига не помнит, даже что он Бари Алибасов. Ведет себя будто ему пять лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей», - написал родственник музыкального продюсера.
Ранее сообщалось, что у Алибасова сохраняется риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, это может стать причиной летального исхода. Сейчас врачи проводят диагностику и составляют план лечения известного продюсера.
Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него ожоги желудка, дыхательных путей и пищевода.