Площадь бескислородной зоны в Мексиканском заливе достигнет размера Багам

В Мексиканском заливе может быть зафиксирован новый рекорд - этим летом площадь одной из крупнейших бескислородных зон в мировом океане там вырастет до 14 тысяч квадратных километров.

Такой прогноз дают исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет Gizmodo.

Если размеры бескислородной зоны действительно достигнут такого метража, это будет больше площади Багамских островов и немного меньше, чем Восточный Тимор.

Одной из причин появления таких зон является повышение температуры в мировом океане. Теплая вода способствует росту водорослей, которые поглощают кислород. В результате в таких пространствах может существовать очень ограниченное количество живых существ.

Другая причина бескислородной зоны в Мексиканском заливе - последствия сельского хозяйства. Многие фермеры обрабатывают почву азотистыми удобрениями для увеличения урожая, но во время дождя большая часть удобрений уходит в реку Миссисипи, а потом в Мексиканский залив.

В этом году площадь бескислородной зоны, по прогнозам специалистов, может достичь 14 028 квадратных километров. Это близко к рекорду, зафиксированному в этом регионе, - 14 123 квадратных километров.

Выяснилось, что объем нитратов и фосфора, который поступал в залив в мае 2019 года, был на 67% выше, чем среднее количество за 1980-2018 годы. Суммарно за 2019 год в Мексиканский залив попало 156 тысяч метрических нитратов и 25,3 тысячи метрического фосфора.