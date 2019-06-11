На дебоширку, избившую детей и пенсионерку в Зеленограде, завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении дебоширки, которая избила в Зеленограде двух детей и пенсионерку. Об этом рассказали «Звезде» в ГСУ СК России по Москве.

«В отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством)», - заявили в ведомстве.

По информации следствия, 10 июня подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в магазине Зеленограда из хулиганских побуждений нанесла удары пожилой женщине и 11-летней девочке. Также дебоширка опрокинула коляску, в которой находился ребенок 2017 года рождения, у него были диагностированы повреждения в виде ушиба мягких тканей лобной области.

На сегодня здоровью детей и пенсионерки ничего не угрожает.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. Подозреваемая находится в больнице, где врачи проверяют ее психическое здоровье.