Медведев допустил введение четырехдневной рабочей недели

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время выступления на Международной конференции труда в Женеве сказал, что не исключает установления четырехдневной рабочей недели в будущем.

По его словам, технологический процесс способствует сокращению не только рабочих мест, но и времени. Вероятно, в будущем будет актуальна четырехдневная рабочая неделя как основа социально-трудового контракта.

Также Медведев предложил сформировать новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место» - их необходимо сделать более лояльными. Речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызовах в офис сотрудников по необходимости.