«Бойся 300 раз»: эксперт развенчал утверждение о «пользе» от укуса клеща

Заражение энцефалитом после укуса клеща не зависит от того, боялся человек этого, или нет. Об этом «Звезде» сообщил российский врач-терапевт, кардиоревматолог, доктор медицинских наук Илья Егоров.

По его словам, если в клеще присутствует вирус, то с высокой долей вероятности человек заразится им. Если нет - то, соответственно, ничего не произойдет, «бойся 300 раз, ты не заболеешь». И в этом «нет никакой эзотерики», добавил эксперт.

«Если клещ тебя укусил, то, по большому счету, вероятность энцефалита есть. Но это не гарантия того, что ты заболеешь. Даже если он энцефалитный, это не значит, что он несет в себе возбудительный энцефалит», - отметил Егоров.

Вместе с тем он не исключил, что у населения Сибири, возможно, присутствует иммунитет на генетическом уровне. Однако всем приезжим туда необходимо заранее прививаться, поскольку клещи несут в себе опасность.

«От того, боишься ты или не боишься - ничего не изменится. У людей, которые приезжают в Сибирь, могут быть страшные последствия укуса клеща, если он инфицирован. Может быть, у местного населения есть на генетическом уровне какая-то устойчивость, я не исключаю. А для приезжих это по-прежнему опасность», - подчеркнул Егоров.

Ранее заслуженный врач РФ Наталья Толоконская назвала укус клеща «волшебной терапией». По ее словам, укусы клещей якобы могут быть полезны, а иммуноглобулин, который применяется для экстренной профилактики заболевания, «морально устарел».