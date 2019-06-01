В Москве под деревом обнаружили бездомную шведскую писательницу

Бездомная с паспортом другого государства поселилась под деревом на улице Большая Дорогомиловская, 8. Женщину зовут Миа Йоханссон, и она на протяжении двух недель живет вблизи Киевского вокзала, сообщает «360».

Как выяснилось позже, Йоханссон из Канады, и на русском языке она не разговаривает.

«Она по-русски практически не разговаривает. Только „здравствуйте“ она выучила и все», - говорится в сообщении.

Вместе с тем от помощи сотрудников магазина женщина отказалась, но поприветствовала любую финансовую поддержку. Позже продавцам магазина она рассказала, что является писательницей, причем рукопись книги у нее с собой. А до этого она путешествовала по Румынии.

По данным журналистов, бездомная является гражданкой Швеции, а в Россию она приехала в феврале этого года. Пока у нее имелись деньги, они снимала место в хостеле, однако уже почти месяц живет под открытым небом. Причем 58-летней женщине продукты приносят неравнодушные москвичи.

По словам писательницы, ее ограбили во Франции, а также забрали деньги, телефон и банковские карты. А вот паспорт остался при Йоханссон.

«Я очень хочу домой, и продолжить работу над написанием книг», - поделилась она.

Писательница добавила, что пересекла всю Европу, затем – Украину, после чего оказалась в России. В Канаде ее ждет дочь, поэтому в настоящее время женщина собирает средства на билет.

При этом об инциденте был оповещен президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Он добавил, что для писательницы уже был забронирован номер в хостеле, однако женщина отказалась там поселиться, ссылаясь на то, что ей не понравилось жить по соседству с другими людьми. А в одноместном номере – неприятно пахнет.