Задержан подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб»

Московская полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья.

Молодой человек признался, что был пьян в тот момент, когда совершил погром в офисе. Он украл из редакции ноутбук, который, по собственному признанию, подарил «каким-то девчонкам», и забрал самокат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Напомним, инцидент произошел 10 июня. Хулиган проник внутрь офиса, разбил несколько компьютеров, перевернул столы и стулья и раскидал по редакции канцелярские товары.