Задержан подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб»
В отношении задержанного возбудили дело о краже (статья 158 УК).
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Московская полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья.
Молодой человек признался, что был пьян в тот момент, когда совершил погром в офисе. Он украл из редакции ноутбук, который, по собственному признанию, подарил «каким-то девчонкам», и забрал самокат.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Напомним, инцидент произошел 10 июня. Хулиган проник внутрь офиса, разбил несколько компьютеров, перевернул столы и стулья и раскидал по редакции канцелярские товары.