МИД РФ: активность НАТО в Черном море и Балтике ослабляет безопасность в регионе

Активность НАТО на Черном море и в Балтике только ослабляет безопасность в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«НАТО объявило об усилении военного присутствия и уплотнении военной активности в Балтийском и Черном морях. На самом деле, все эти маневры не укрепляют, а только ослабляют безопасность и в Балтийском море, и в Черном», - сказал Грушко.

В маневрах НАТО задействованы вооруженные силы таких стран, как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Литва, Латвия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония, Финляндия и Швеция.

Ранее сообщалось, что силы Балтфлота контролируют ход учений. С этой целью, в частности, на дежурство заступили береговые комплексы «Бастион».