Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна. Об этом сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, ссылаясь на сына Алибасова.

«Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», - процитировала пресс-служба сына продюсера.

По словам родственника Алибасова, в настоящее время сохраняется риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, это может быть смертельно опасно.

© Пресс-служба Бари Алибасова

«Сказать, что этого риска "нет", можно будет через пару дней», - отметил он.

В настоящее время, по словам сына Алибасова, врачи проводят диагностику и планируют лечение для продюсера.

Алибасов оказался в больнице после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него ожог дыхательных путей, ожог пищевода и ожог желудка.