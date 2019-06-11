Пожар на танкере в Махачкале локализован

Пожар, возникший в результате взрыва на танкере в морском порту Махачкалы, был локализован. На данный момент распространение пламени по трюмам и отсекам предотвращено, но горение все еще зафиксировано в машинном отделении.

«Сложность в тушении пожара заключается в том, что внутри высокая температура, сам процесс тушения из-за этого проходит медленнее. Предварительно, гореть могут кабели, силовые установки. Утечки нефти и мазута или каких-либо других жидкостей нет», - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Дагестан Мартин Маммаев.

По его словам, угрозы жизни и здоровью людей, которые могут находиться поблизости, нет.

Напомним, рано утром 11 июня в Махачкале на нефтеналивном танкере, который стоял на четвертом причале в машинном отделении, были зафиксированы хлопок и последующее возгорание. Из 12 человек двое погибли, трое находятся в больнице в тяжелом состоянии, а одного до сих пор ищут спасатели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек на взорвавшемся танкере. Сейчас на месте работают следователи и спасатели, обстоятельства ЧП выясняются.