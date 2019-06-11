Белую пятнистую змею обнаружили во дворе дома в Москве

Во дворе дома на Молодогвардейской улице на западе Москвы поймали белую пятнистую змею. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На место инцидента выехали сотрудники Центра передержки животных и МЧС. По предварительной информации, обнаруженная змея является полозом.

Отмечается, что животное должны забрать в Центр передержки. Если хозяин змеи не объявится, то пресмыкающееся там и останется.

Полозы - это змеи, которые относятся к семейству удавов, у них нет ядовитых желез.