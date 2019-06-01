Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Бывший муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин забрал к себе их 12-летнюю дочь Веру. Ранее представители Началовой сообщали, что девочка останется с родителями артистки, как хотели и сама Вера.

У футболиста Евгения Алдонина давно есть новая семья: супруга Ольга и двухлетний сын. Однако при жизни Началовой у нее с бывшим мужем были хорошие отношения, они продолжали воспитывать дочку Веру вместе.

Напомним, Началова скоропостижно скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной стала остановка сердца, спровоцированная воспалением, которое началось из-за ранки на ноге.

Изначально было принято решение оставить девочку у бабушки и дедушки – родителей Началовой. Однако теперь она живет в доме отца и, кажется, постепенно приходит в себя. Алдонин показывал, как Вера играет с ним в футбол и дает фортепианные концерты, пишет «МК».

«Все-таки случившееся действительно очень тяжело и непросто. Но она справляется. Я забрал ее в свою новую семью, она постепенно приходит в себя. Вот хорошо закончила школу, поедем с ней отдыхать в Турцию на месяц всей семьей, а потом она поедет со школой в Хорватию, будет участвовать там в постановке мюзикла», - рассказал Алдонин.

Началова и Алдонин были женаты пять лет. В день смерти Юлии их дочь возвращалась в Москву из Лондона, куда ездила вместе с одноклассниками. Семья специально не сообщала СМИ о случившемся, чтобы не травмировать ребенка до прилета домой. В аэропорту ее встретил отец, который сообщил девочке печальную новость.