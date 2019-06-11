Участник шоу «Голос» найден мертвым в ванной

Участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина нашли мертвым в собственной квартире. Об этом пишет StarHit.

На данный момент официальная причина не озвучена, расследование инцидента будет проведено позже. Однако по мнению близких певца, Сафиулин утонул в собственной ванной, заснув в ней в ночь на девятое июня. Ему было 44 года.

Прощание с артистом пройдет 13 июня в 10.30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. У певца остались жена и двое детей.

Сафиулин выступал на сценах Московской филармонии и Мариинского театра. Также он стал участником шестого сезона проекта «Голос», его наставницей стала Пелагея, с которой, как выяснилось позже, они были знакомы с детства.

Артист также преуспел в кинематографе - он озвучивал героев в сериале «Ханна Монтана», в фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх». Также он является автором саундтрека к ленте «ДухLess» Сергея Минаева.