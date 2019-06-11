Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, автор канала Moto Nexus, разбился насмерть на 69-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области. Об этом сообщает паблик «Мотомосква» в соцсетях.

«За рулем находился блогер Болт. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении паблика.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, смертельное ДТП произошло в 18.10 в понедельник. В результате аварии погиб мужчина, 1985 года рождения, управлявший мототранспортным средством.

«Десятого июня на 69 км трассы М-4 в г.о. Домодедово произошло попутное столкновение мотоцикла BMW с двигавшимся впереди легковым автомобилем Fiat», - говорится в сообщении.

Болдырев стал известным благодаря своему каналу на YouTube, где у него было более 75 тысяч подписчиков. По словам его друзей и подписчиков, Болт нередко пренебрегал ПДД и совершал различные трюки для эффектных кадров. Последнее свое видео он опубликовал за час до трагедии.