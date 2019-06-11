Молдавский лидер Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, указ вице-председателя Демократической партии Павла Филипа не соответствует конституционным нормам. Додон также раскритиковал решения Конституционного суда, который оправдал роспуск парламента и признал незаконным формирование правительства премьера Майи Санду.

Как заявил президент Молдавии, это ставит под угрозу безопасность государства, сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале июня в Молдавии снова обострилась внутриполитическая ситуация. В субботу Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и у страны спустя три месяца ожидания появилось новое правительство во главе с Санду. Но Конституционный суд эти решения объявил незаконными.

Через день Конституционный суд назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента для того, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и установил дату досрочных выборов.

В ответ на это парламент заявил о попытке находившейся у власти Демпартии через судей узурпировать власть.