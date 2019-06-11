СК возбудил дело после взрыва на танкере в порту Махачкалы

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек на взорвавшемся танкере в порту Махачкалы, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 4.20 11 июня на нефтеналивном российском танкере, который находился на четвертом причале в машинном отделении, произошел хлопок с дальнейшим возгоранием. Сейчас устанавливается причина случившегося, на месте работают следователи и криминалисты.

По данным республиканского минздрава, в результате трагедии погибли двое человек, еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы.