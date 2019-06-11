Под Оренбургом спасли четыре тысячи черепах, замаскированных под капусту

В Оренбургской области таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию страны партии среднеазиатских сухопутных черепах. Более 4000 живых пресмыкающихся перевозились из Казахстана в мешках.

Согласно документам, черепах зарегистрировали как капусту. При этом данные о перевозке живых существ отсутствовали.

Как пояснили «Звезде» в пресс-службе таможни Оренбурга, среднеазиатские сухопутные черепахи включены в перечень дикой фауны и флоры и находятся под угрозой исчезновения.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.