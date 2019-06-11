Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны

России и Соединенным Штатам необходимо на высшем уровне сделать заявление о недопустимости ядерного конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.

Также Лавров напомнил, что в свое время лидеры СССР и Соединенных Штатов дважды делали подобные заявления. Министр отметил, что Москва не понимает, почему в нынешних условиях «нельзя переподтвердить эту позицию». Он добавил, что предложения со стороны России в настоящее время находятся на рассмотрении у США.

Министр подчеркнул, что Россия призывает Штаты отказаться от военно-политических и экономических методов давления на своих оппонентов. Лавров отметил, что Вашингтон использует методы нечестной конкуренции, в частности, санкции и торговые войны.