Могут ли семечки вызывать аппендицит: мнение врачей

Медики опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, приводят к аппендициту.

О несостоятельности данного мифа свидетельствуют результаты исследований врачей из двух медицинских учреждений турецкого Измира.

Специалистами было изучено почти две тысячи случаев аппендицита у пациентов, которым удалили придаток слепой кишки. Лишь у восьми из них в аппендиксах находились непереваренные остатки еды и семечек, только у одного причиной аппендицита можно было считать фруктовые косточки.

Как заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, семечки и косточки не приводят к возникновению аппендицита. Более того, по словам медика, продукты питания не оказывают влияния на развитие воспаления аппендикса. Также Вялов отметил, что можно употреблять в пищу семечки, ягоды и фрукты с косточками после удаления аппендикса.

«Никаких проблем не возникнет, если их жевать и не глотать, например, косточки от персика целиком», - заявил врач.

Он добавил, что тщательное пережевывание еды поможет избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, сообщает aif.ru.