Сирийскую черешню поставят на российский рынок

Сирийская черешня появится на российских рынках. Первые 60 тонн ягод прибудут уже в ближайшие дни.

Сейчас под Дамаском тысячи рабочих трудятся, чтобы собрать первый урожай. Еще недавно все эти сады были заняты боевиками и обстреливались снайперами.

Килограмм сирийской черешни стоит от 100 до 150 рублей. Вслед за этими ягодами ожидаются поставки в Россию из Сирии яблок, груш, гранатов, арбузов и винограда.