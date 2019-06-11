Роспотребнадзор предложил запретить утилизацию пригодных к потреблению продуктов

Роспотребнадзор призвал запретить на законодательном уровне уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов. Об этом стало известно во время специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», - сообщается на сайте СПЧ.

Также было предложено выявить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов. В документе говорится о том, что главными задачами заседания были определение способов предотвращения образования отходов и варианты реализации национального проекта «Экология».