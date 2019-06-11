Джастин Бибер вызвал на ринг Тома Круза

Американский певец Джастин Бибер неожиданно вызвал на бой голливудского актера Тома Круза.

«Я хочу вызвать Круза на поединок в октагоне. Том, если ты не примешь этот бой, значит, ты боишься и не сможешь пережить этот стыд. Кто хочет организовать бой?» - написал Бибер в своем Twitter.

При этом после сообщения он отметил аккаунт президента UFC Дэйна Уайта.

Сам Круз пока не ответил на вызов, а вот пользователи уверены, что бояться надо не известному актеру, а самому Биберу.

«Том Круз не только непревзойденная машина силы и скорости, он также безумен и совершенно не подвержен страху смерти. Удачи, Джастин», - комментирует dc_connections.

«Том Круз делает свои собственные трюки и рискует своей жизнью. Что этот парень собирается делать?» - удивляется nikapikapika.