Лазарев предложил «побить себя» после скандала с Лободой

Певец Сергей Лазарев продолжает иронично комментировать информацию о его конфликте с артисткой Светланой Лободой, который якобы произошел на церемонии вручения премии «Муз ТВ». По данным СМИ, он начал кричать на свою коллегу, используя нецензурную лексику. Причиной скандала, возможно, стал тот факт, что Лобода исполнила на мероприятии сразу шесть своих песен, а Лазарев не смог по техническим причинам спеть композицию, с которой он представлял Россию на «Евровидении».

«- Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! - Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить!» - написал Лазарев в своем Instagram.

© lazarevsergey, Instagram

Ранее певец также опубликовал скриншоты публикаций о его ссоре с Лободой, назвав это фантазией, а себя «злыднем Лазаревым».

Однако пользователи соцсети заметили, что Лобода и Лазарев взаимно отписались друг от друга в Instagram. Певица слухи о ссоре пока не прокомментировала.