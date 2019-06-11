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Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца

Василиса Морозова
00:19 11.06.2019
Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об открывшемся у его отца внутреннем кровотечении.
Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress

Информация о внутреннем кровотечении в желудке, которое открылось у музыкального продюсера Бари Алибасова, не является действительной. При этом только через два дня можно будет сказать с уверенностью, что его жизни ничего не угрожает, заявил «360» сын продюсера Бари Алибасов-младший.

По его словам, такие сообщения могли появиться после программы «Пусть говорят», в которой женщина рассказала о подобном случае с ее матерью.

«Риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают», - отметил Алибасов-младший.

Он подчеркнул, что у его отца сейчас все хорошо, врачи наблюдают за тем, как у него заживает циркулярный ожог. Спустя два дня они выяснят, угрожает ли его жизни что-либо.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил химикаты, приняв их за воду. Врачи диагностировали у продюсера ожоги пищевода и дыхательных путей. По настоящее время Алибасов находится в реанимации НИИ им. Склифософстокго в состоянии медикаментозного сна.

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