В ФАС опровергли повышение цен на связь после отмены роуминга в РФ

Абоненты стали чаще пользоваться услугами связи в роуминге, поскольку произошло существенное снижение тарифов: в 2,5 раза на использование СМС, примерно в 5 раз - на голосовую телефонию и до 10 раз на Интернет. Об этом «Звезде» рассказал заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

Он подчеркнул, что в результате отмены национального и внутрисетевого роуминга в плюсе оказались и абоненты, и операторы связи.

«В результате выиграли абоненты, которые стали дешевле потреблять услуги, выиграли операторы связи, которые в итоге получили дополнительный доход», - отметил он.

По словам Голомолзина, теперь, после отмены платы за входящие звонки на всей территории РФ, ситуация изменится кардинальным образом, поскольку абоненты, переезжая по стране, не будут испытывать неудобств, а услуги связи получат по приемлемым ценам.

Что же касается увеличения тарифов на другие услуги - этого не произойдет, убежден он.

«Никаких изменений в направлении повышения цен не предполагается. Настроение у абонентов должно быть хорошим», - заключил Голомолзин.

С 1 июня в России отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. С этого дня все российские мобильные операторы обязуются перейти на новые стандарты.