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Баскетболистов «Химок» обокрали во время игры с ЦСКА: видео

Валентина Пескова
01:03 11.06.2019
Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, запись разместил в соцсети баскетболист Сергей Моня.
© Видео: Сергей Моня, Instagram © Фото: shved.1 Instagram

Баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками» лишил игроков последней команды не только победы, но и личных вещей. В то время, как спортсмены выяснили, кто из них сильнейший, кто-то пробрался в раздевалку баскетболистов «Химок» и украл их ценные вещи, среди которых были деньги и часы.

Фото подозреваемого в совершении преступления уже выложил у себя в  Stories в Instagram игрок пострадавшей команды Алексей Швед. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, запись разместил в соцсети баскетболист Сергей Моня. В настоящее время ролик уже изучают сотрудники правоохранительных органов.

«10 июня в дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о краже личных вещей из раздевалки спортивной арены "Химки" во время баскетбольного матча. По данному факту проводится проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление лица, причастного к данному деянию», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Напомним, третий матч финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ завершился победой ЦСКА со счетом 80:62. Таким образом, учитывая победы ЦСКА в первенствах СССР, армейцы стали 50-кратными чемпионами страны по баскетболу.

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