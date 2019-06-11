Москалькова доложила Путину о ситуации с валютной ипотекой и получением гражданства РФ

Почти семь тысяч семей, которые взяли валютную ипотеку и столкнулись с проблемой выплаты, сумели сохранить свое жилье, такие данные из ежегодного доклада, который президенту РФ Владимиру Путину сегодня представила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, каждый случай валютной ипотеки рассматривался индивидуально специальной комиссией, созданной по указу главы государства.

Сейчас на первый план также выходят вопросы получения российского гражданства.

«По вопросам гражданства особенно много из Украины приходило; практически из всех государств. Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряженность, и меньше стало поступать обращений по этой линии», - отметила Москалькова.

Решаются и проблемы обманутых дольщиков. Всего по итогам 2018 года обращений стало на четыре тысячи меньше, чем в предыдущем году.

«Большая проблема решена с Крымом, когда бывшие украинские военнослужащие оказались в ситуации, когда они лишались прописки, регистрации, и по вашему указу эта ситуация разрешена», - добавила она.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, рассматривались, в частности, и «актуальные вопросы уголовно-процессуального законодательства».