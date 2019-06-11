Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве борца в Москве

Черемушкинский суд столицы арестовал до 8 августа шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в районе Южное Бутово, сообщила пресс-служба суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда в отношении шестерых подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа. Подозреваемым инкриминируется также ст.213 УК РФ («Хулиганство»).

В СИЗО будут отбывать свой арест Неъмотджон Бобоев, Аловадинзод Михроччон, Сафаров Фаридун, Рустам Аминов, Мирзошавкат Туфалангов. По данным следствия, они напали на Чуева в ночь на 8 июня в столичном парке на юго-западе города. Спортсмен во время прогулки с девушкой на мосту сделал им замечание, после чего мужчины напали на Чуева и один из них упал с борцом с моста в пруд. От полученных повреждений спортсмен скончался.

Участники конфликта избили спутницу Чуева и нескольких отдыхавших в парке и скрылись. Полиция задержала по подозрению в убийстве шестерых мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Оказалось, что все они уроженцы Таджикистана.

Ранее сообщалось, что следователи начали комплекс оперативных действий, направленных на установление обстоятельств убийства 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.