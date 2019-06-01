Полиграф указал на вину экс-главы Раменского района в убийстве женщины

Исследования с помощью детектора лжи указывают на вину бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

Кроме того, на теле женщины обнаружены биологические и потожировые следы подозреваемого в убийстве чиновника, заявила 1 июня представитель областного управления Следственного комитета Евгения Кирюшина, пишет ТАСС.

По предварительным данным, Исаенкову могли задушить. Однако орудие убийства пока не названо, возможно, женщину душили руками либо предметами ткани - платком или колготками.

Сам Кулаков свою причастность к данному преступлению отрицает и утверждает, что в последний раз он видел свою знакомую в апреле.

Тело женщины было найдено 4 мая. Следователи утверждают, что в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил 39-летнюю женщину, к которой якобы испытывал личную неприязнь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, но обвинение ему пока не предъявлено.

Накануне стало известно, что Кулаков досрочно прекратил свои полномочия 29 мая. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев.