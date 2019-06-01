Акинфеев и Жуков поймали под Астраханью «лох-несское чудовище»

Популярный российский певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выбрался на рыбалку под Астраханью в компании вратаря столичного футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева. Там им удалось поймать настоящее «лох-несское чудовище». Об этом артист рассказал в своем Instagram и даже поделился кадрами.

«Ребята, на ваших глазах… Боже, какая она большая! Это лох-несское чудовище», - прокомментировал рыбалку певец.

Вместе с тем он отметил, что рыба посвящается пользователям, которые посмотрели видеоролик.

При этом Жуков добавил, что мечтал вернуться на это место «целых шесть лет».