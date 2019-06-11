Сделано в России: Huawei может заменить Android на российскую ОС

Китайский производитель смартфонов Huawei может оснастить свою продукцию российскими операционными системами. Этот вариант рассматривается после того, как Huawei потеряла доступ к обновлениям Android из-за наложенных США санкций.

Как пишет издание The Bell, в качестве замены Android рассматривается российская мобильная операционная система «Аврора», которая, в свою очередь, представляет собою версию финской Sailfish. По информации СМИ, этот вопрос перед ПМЭФ-2019 обсуждали исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков. Кроме того, он же поднимался и на переговорах президентов РФ и КНР Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Также на встрече якобы затрагивалась тема локализации производства в России части устройств Huawei. Однако сама китайская компания пока факт проведения подобных переговоров не подтвердила.

В конце мая стало известно, что компания Huawei подала иск против США с требованием признать незаконным внесение ее в черный список. По мнению китайских производителей, Вашингтон преследует лишь одну цель: вытеснить их продукцию с рынка США.