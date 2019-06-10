Мелодию из «Титаника» сыграли во время потопа в торговом центре

Музыканты сыграли известную мелодию из фильма «Титаник» во время затопления в торговом центре в Мексике.

Инцидент произошел в тот момент, когда в один из супермаркетов во время ливня попала вода.

В это время на сцене в торговом центре выступала музыкальная группа, которая решила на фоне протекающей крыши и потока воды на полу сыграть главную мелодию из картины Джеймса Кэмерона.

На кадрах видно, что музыкальная импровизация была оценена посетителями - люди наблюдали за происходящим сразу с нескольких этажей торгового центра.