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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Дарья Муромова
09:22 10.06.2019
Кандидатами в президенты стали семь человек, включая Токаева, который выдвигался от партии Nur Otan, возглавляемой Назарбаевым.
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. За него было отдано 70,76% голосов, заявил заместитель главы ЦИК Константин Петров, объявляя предварительные итоги.

Выборы президента Казахстана прошли девятого июня, пишет РИА Новости.

Руководивший почти 30 лет Казахстаном Нурсултан Назарбаев сложил 20 марта полномочия главы государства. Президентом страны стал Токаев, который до этого занимал должность председателя верхней палаты парламента.

Кандидатами в президенты стали семь человек, включая Токаева, который выдвигался от партии Nur Otan, возглавляемой Назарбаевым.

В Казахстане президента избирают на пять лет. Выборы считаются состоявшимися в любом случае, потому что порога явки нет. Для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов.

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