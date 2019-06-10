В Совфеде обвинили Конституционный суд Молдавии в политическом кризисе

Политический кризис в Молдавии «поджигает» Конституционный суд страны. С таким заявлением выступил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, вместо того, чтобы защищать молдавскую политическую систему, суд начал ее разрушать.

«Называя вещи своими именами, вместо защиты политсистемы суд стал ее крушить, явно выйдя за рамки своей миссии. Потому что миссия эта суду навязана теми, кто привык руководить страной как своей карманной компанией», - написал Косачев в Facebook.

Новое правительство Молдавия получила в субботу. Партия социалистов, которая поддерживает президента Игоря Додона, и проевропейский блок АКУМ сформировали парламентское большинство. Был также согласован кабинет министров, назначен новый премьер.

Однако молдавский суд признал это решение незаконным и возложил обязанности главы республики на предыдущего премьер-министра - Павла Филипа. Первым же указом тот распустил парламент, но депутаты снимать с себя полномочия отказались и призвали всех сотрудников правоохранительных органов и чиновников «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти».

Депутаты заявили, что намерены обратиться за поддержкой в Совбез ООН.