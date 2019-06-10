Турфирма, ответственная за аварию с 26 пострадавшими в Сочи, работала полулегально

Владелец одного из экскурсионных автобусов, столкнувшихся в Сочи, работал полулегально. Об этом стало известно в ходе расследования ДТП, в котором пострадали 26 человек.

Более того, оказалось, что компанию, на которую работал виновник аварии, не единожды штрафовали ранее.

Напомним, авария произошла 9 июня, рано утром, в Адлеровском районе, на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц. Водитель микроавтобуса выехал на перекресток, нарушив правила и не пропустив предварительно автобус, что привело к столкновению.

От удара микроавтобус перевернулся, 26 человек получили травмы, в том числе трое малолетних детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как утверждает виновник ДТП, он попросту не заметил многотонный автобус. Водитель также не смог дать ответ на вопрос, с какой скоростью двигалось его транспортное средство.

«Просто он шел, я его не заметил, просто я отвернулся в другую сторону, и получился удар», - рассказал Константин Колочков.

Выяснилось, что перевернувшийся автобус принадлежит частной туристической фирме, занимающейся организацией экскурсий на побережье. Фактически, она работала полулегально.

Теперь организацию проверит СК РФ. Однако, несмотря на это, турфирма продолжает продавать экскурсии. Директор компании в свою очередь пообещала: всем пострадавшим будет оказана помощь, а также будут сделаны выплаты через страховую компанию.

Тем не менее, турфирму подозревают в том, что у нее не было кассы, и страховок она никаких не делала.