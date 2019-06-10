Голикова заявила об уменьшении числа бедных в России

Количество россиян с доходами меньше прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и теперь составляет 12,9%. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она отметила, что снижение бедности вдвое - главная национальная цель. Решение данного вопроса, по ее словам, связано с увеличением разных видов и форм социальной поддержки, а также с экономическим ростом, пишут «Известия».

Голикова уточнила, что наибольший уровень бедности зафиксирован в республике Тыва - 40,5%. В этой области очень низкий уровень занятости, но при этом хорошая рождаемость, поэтому бедность касается и многодетных семей. Самыми благополучными по данному показателю являются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин отдал приказ правительству снизить уровень бедности в стране в два раза до 2024 года. Это поручение отражено в тексте указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».