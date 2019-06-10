Новая группа беженцев вернулась в сирийский Хомс

Еще одна группа беженцев смогла вырваться из печально известного лагеря «Рукбан» при помощи российского Центра по примирению сторон и вернулась в Хомс. Среди них есть много женщин и детей.

Самостоятельно уйти из «Рукбана» люди не могли. Чтобы покинуть территорию, где свои порядки установили боевики, людям приходилось отдавать последнее, многие пытались бежать, рискуя жизнью.

«Нас остановили террористы и объявили, что теперь каждый должен заплатить им сто тысяч лир - огромные деньги! Такой нелегальный заработок организовали американцы. Они стояли вдалеке и говорили боевикам: "не давайте им выйти, пока не заплатят". Нас продержали пять часов и после того, как поняли, что у нас денег нет, нас отпустили», - рассказал один из беженцев.

Сейчас всем нуждающимся оказывается медицинская помощь. Лекарство и еду беженцам бесплатно предоставляют сирийские власти.